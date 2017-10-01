rus.err.ee

В Ярваском уезде заблудившихся грибников нашли с помощью вертолета ({{commentsTotal}})

Эстония
Разнообразие грибов.
Разнообразие грибов. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Накануне в Ярвамаа заблудились в лесу 34-летний мужчина и 40-летняя женщина. В воскресенье, 1 октября, утром их нашли и помогли выбраться из леса сотрудники летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение о заблудившихся Центр тревоги получил около 16 часов, ушедшие в лес в деревне Преэди волости Коэру мужчина и женщина не могли найти дорогу назад уже несколько часов. Так как лес находился рядом с хутором, где живут эти люди, то грибники посчитали, что знают лес достаточно хорошо и не взяли с собой мобильные телефоны, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны. 

Сначала поиском заблудившихся занимались полицейские. Ближе к 19:00 задействовали вертолет летного отряда департамента, который искал пропавших примерно два часа, но безрезультатно. Из-за темноты и тяжелой проходимости леса было решено на ночь прекратить поиски.

Комиссар Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что данная местность очень сложна для проведения поисков. 

"В этом лесу находится и болото Канаматси, между двумя руслами рек почва очень болотистая с густыми зарослями — на территории с нетронутой природой, где нет никаких зацепок, особых примет, очень трудно проводить поиски", — сказал Мыттус.          

В воскресенье утром поиски продолжили полицейские, кинолог с собакой и местные охотники, а также сотрудники Кайтселийта и добровольцы, на реке поиски велись при помощи лодки Департамента окружающей среды.

Примерно в 9 часов к поискам присоединился вертолет и после почти двухчасовых поисков люди были найдены и подняты на борт вертолета.

Людей доставили домой, их здоровью ничто не угрожает и в помощи врачей они не нуждались.

Департамент полиции и погранохраны убедительно просит всех любителей собирать грибы всегда брать с собой в лес или на болото заряженный мобильный телефон. Наличие телефона позволит быстро вызвать помощь и лучше сориентироваться на местности.

Когда вы идете в лес (советы полиции):

 · Обязательно сообщите своим близким, куда вы направляетесь, в каком районе будете и во сколько собираетесь вернуться.

· Выбирайте одежду по погоде, одежда должна быть яркая, обувь непромокаемая.

· Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженной батареей. Если в телефоне есть навигационное приложение, то с помощью карты в телефоне мы можете определить свое месторасположение. Таким образом даже вам не удастся выйти из леса самостоятельно, вы сможете точнее описать, где вы находитесь. Не тратьте батарею на разговоры со знакомыми.

· Возьмите с собой воду, еду и необходимые лекарства.

· Начинайте выходить из леса, не дожидаясь наступления сумерек.

· Если вы заблудились, позвоните на 112 и опишите как можно подробнее, где и в какое время вы пошли в лес.

Редактор: Сергей Михайлов

грибники


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

28.09

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
.

Пярнуский городской оркестр открыл новый сезон

Пярнуский городской оркестр открыл 24-й сезон, который обещает стать ярким и богатым на приглашенных гостей. Под управлением дирижера из Финляндии Саши Мякиля на сцене Пярнуского концертного дома вместе с городским оркестром солировала сопрано Мариинского театра Пелагея Куренная.

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:57

В Ярваском уезде заблудившихся грибников нашли с помощью вертолета

14:50

В октябре около 85 000 одиноких пенсионеров получат пособие в размере 115 евро

14:26

Приговоренные к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство в Мустамяэ настаивают на оправдании

13:59

Сидящий в тюрьме "паэский бомбист" Мярт Рингмаа продолжил судиться с Postimees

13:44

Полиция начала силой выводить голосующих с участков в КаталонииОбновлено

12:57

В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице

12:45

ФОТО: в Таллинне выступил швейцарский певец DJ BoBo

12:30

В Тартумаа произошел пожар на зерносушилке

11:58

В Австрии вступил в силу запрет на мусульманские платки

11:46

Обвиненного в махинациях с пособиями на спорт пярнуского чиновника будут судить в январе

10:55

Нарвские автобусы перешли на новое расписание

10:43

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

10:15

На следующей неделе истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

30.09

В Доме новостей прошел концерт по случаю дня рождения ETV+Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

30.09

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концерт

30.09

С 2018 года подросткам в ЕС понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

30.09

ФОТО: Стинг собрал полный зал во время выступления в Таллинне

30.09

ВИДЕО: погоня за нарушителем в поселке Лоо: полиция остановила Audi выстрелом в колесоОбновлено

30.09

В Доме новостей прошел концерт по случаю дня рождения ETV+Обновлено

30.09

PX Band сделал сюрприз на дне рождения ETV+: музыканты выступили в своем первом составе

30.09

Эдгар Сависаар: Таллиннское телевидение отменило мое выступление в двух передачах

13:44

Полиция начала силой выводить голосующих с участков в КаталонииОбновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
29.09

Пярнуский городской оркестр открывает 24 сезон

29.09

Керсти Кальюлайд: цифровые технологии должны помочь Европе стать быстрой

29.09

Бесплатные уездные автобусы появятся летом будущего года

29.09

ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

29.09

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

29.09

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

29.09

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: