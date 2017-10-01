В Ярваском уезде заблудившихся грибников нашли с помощью вертолета

Накануне в Ярвамаа заблудились в лесу 34-летний мужчина и 40-летняя женщина. В воскресенье, 1 октября, утром их нашли и помогли выбраться из леса сотрудники летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

Сообщение о заблудившихся Центр тревоги получил около 16 часов, ушедшие в лес в деревне Преэди волости Коэру мужчина и женщина не могли найти дорогу назад уже несколько часов. Так как лес находился рядом с хутором, где живут эти люди, то грибники посчитали, что знают лес достаточно хорошо и не взяли с собой мобильные телефоны, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны.

Сначала поиском заблудившихся занимались полицейские. Ближе к 19:00 задействовали вертолет летного отряда департамента, который искал пропавших примерно два часа, но безрезультатно. Из-за темноты и тяжелой проходимости леса было решено на ночь прекратить поиски.

Комиссар Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что данная местность очень сложна для проведения поисков.

"В этом лесу находится и болото Канаматси, между двумя руслами рек почва очень болотистая с густыми зарослями — на территории с нетронутой природой, где нет никаких зацепок, особых примет, очень трудно проводить поиски", — сказал Мыттус.

В воскресенье утром поиски продолжили полицейские, кинолог с собакой и местные охотники, а также сотрудники Кайтселийта и добровольцы, на реке поиски велись при помощи лодки Департамента окружающей среды.

Примерно в 9 часов к поискам присоединился вертолет и после почти двухчасовых поисков люди были найдены и подняты на борт вертолета.

Людей доставили домой, их здоровью ничто не угрожает и в помощи врачей они не нуждались.

Департамент полиции и погранохраны убедительно просит всех любителей собирать грибы всегда брать с собой в лес или на болото заряженный мобильный телефон. Наличие телефона позволит быстро вызвать помощь и лучше сориентироваться на местности.

Когда вы идете в лес (советы полиции):

· Обязательно сообщите своим близким, куда вы направляетесь, в каком районе будете и во сколько собираетесь вернуться.

· Выбирайте одежду по погоде, одежда должна быть яркая, обувь непромокаемая.

· Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженной батареей. Если в телефоне есть навигационное приложение, то с помощью карты в телефоне мы можете определить свое месторасположение. Таким образом даже вам не удастся выйти из леса самостоятельно, вы сможете точнее описать, где вы находитесь. Не тратьте батарею на разговоры со знакомыми.

· Возьмите с собой воду, еду и необходимые лекарства.

· Начинайте выходить из леса, не дожидаясь наступления сумерек.

· Если вы заблудились, позвоните на 112 и опишите как можно подробнее, где и в какое время вы пошли в лес.