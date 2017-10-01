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Замглавы Европарламента называет законным референдум о независимости Каталонии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Жители Каталонии делают свой выбор.
Жители Каталонии делают свой выбор. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Референдум о независимости Каталонии является законным, в связи с чем применение испанскими полицейскими силы недопустимо, заявила в воскресенье заместитель председателя Европарламента, австрийский евродепутат от партии "Зеленые" Ульрике Луначек.

"В принципе референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, он должен проходить по согласованию с Мадридом. Вместе с тем центральное правительство должно наконец прекратить блокаду диалога", - говорится в заявлении замглавы Европарламента, которое цитирует ТАСС.

"Как и все демократы в Европе, я шокирована ухудшением ситуации в Каталонии. Я осуждаю применение резиновых пуль и дубинок испанскими силовыми структурами и призываю к деэскалации. Вместе с фракцией "Зеленых" в Европарламенте я вновь призываю Еврокомиссию стать посредником между центральным правительством Испании и каталонским региональным правительством. Нельзя допустить, чтобы в XXI веке референдум о независимости перерос в состояние, близкое к гражданской войне", - отметила Луначек.

Референдум по вопросу о выходе Каталонии из состава Испании проходит в воскресенье на всей территории этого региона. Плебисцит был назначен каталонским правительством в одностороннем порядке без согласия на то Мадрида, который считает голосование незаконным. В Барселоне настаивают, что референдум легитимен, и утверждают, что результат волеизъявления будет иметь законную силу.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что запланированный на 1 октября плебисцит незаконен.

Редактор: Сергей Михайлов

каталонияреферендум


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