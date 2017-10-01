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Власти Таллинна сделали еще один шаг к строительству Рейди теэ ({{commentsTotal}})

Эстония
Акция протеста против Рейди теэ в Таллинне 23.09.2017.
Акция протеста против Рейди теэ в Таллинне 23.09.2017. Автор: Анна Аурелия Минев/ERR
Эстония

Мэрия Таллинна получила от Департамента окружающей среды специальное разрешение на использование воды, необходимое для строительства улицы Рейди.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил "Раэпресс".

Для строительства этой улицы нужно создать новое береговое укрепление и изменить очертания морского берега, как это было в свое время сделано на улице Пирита, на протяжении 700 метров, чтобы можно было по обе стороны улицы проложить тротуары и четырехметровой ширины велосипедную дорожку, отделенные от проезжей части зелеными полосами, где будут высажены даже деревья. 

Как отметил и.о.мэра Таллинна Таави Аас, получение разрешения на использование воды означает, что экологическое воздействие будущей улицы расценено как находящееся в пределах нормы. 

Теперь горуправе нужно будет получить разрешение на отвод в море ливневых стоков.

Редактор: Сергей Михайлов

рейди теэ


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