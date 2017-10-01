Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Таллинне 15-летнего подростка

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что с молодым человеком мать еще недавно общалась через социальные сети.

Последний раз его видели 16 сентября вечером около рынка в Нымме на автобусной остановке.

На нем была зеленая спортивная кофта с капюшоном. С собой у юноши был сине-желтый рюкзак. Рост Карла составляет около 160 см. У него светлые волосы и крепкое телосложение.

Полицейские неоднократно проверяли места, где он может быть как в Эстонии, так и за ее пределами. Карл может находиться в Таллинне в районе Нымме.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке, позвонить по номеру 112.