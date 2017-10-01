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Победителем народного забега Пайде-Тюри стал Ибрагим Мукунга ({{commentsTotal}})

Спорт
Тийдрек Нурме и Ибрагим Мукунга.
Тийдрек Нурме и Ибрагим Мукунга. Автор: Kristjan Teedema/Scanpix
Спорт

В воскресенье, 1 октября, состоялся 36-й народный забег из Пайде в Тюри.

Среди мужчин быстрее всех дистанцию в 13,6 км преодолел кениец Ибрагим Мукунга - 40 минут, 40,1 секунды. Он более чем на минуту опередил своего партнера по тренировкам, члена сборной Эстонии по легкой атлетике Тийдрека Нурме.

Третьим стал Каур Кивистик, отставший от победителя на 2 минуты 13 секунд.

Лучшей среди женщин стала Екатерина Патюк - 47 минут, 1 секунда. В общем зачете она оказалась 12-й.

Всего в забеге приняли участие 900 человек.

Редактор: Сергей Михайлов



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