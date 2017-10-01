В Марселе неизвестный с ножом убил двоих человек ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 1 октября, на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе неизвестный мужчина ножом зарезал двоих человек.
По предварительным данным, от рук преступника погибли два человека, после чего полиция застрелила нападавшего, передает Meduza.
Le Figaro отмечает, что он кричал "Аллах акбар". По словам неофициального источника в полиции, случившееся расценивается как террористический акт.
Полиция продолжает спецоперацию и просит местных жителей по возможности избегать района Сен-Шарль. Движение поездов временно прервано.
На место нападения выехал глава МВД Франции Жерар Коллон.
Редактор: Сергей Михайлов