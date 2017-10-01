Команда Васильева потерпела уже седьмое поражение в чемпионате Польши

Футбольный клуб "Пяст" из Гливице, за который выступает полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев, потерпел уже седьмое поражение в текущем чемпионате Польши.

В воскресенье, 1 октября, в матче 11-го тура первенства Польши "Пяст" на выезде со счетом 0:1 уступил "Гурнику" из Забже.

Единственный гол гости пропустили с пенальти на 82-й минуте. К этому моменту недовольный решением судейской бригады основной вратарь "Пяста" Якуб Шматула был удален с поля за неспортивное поведение - критику в адрес главного арбитра.

Константин Васильев начал встречу на скамейке запасных, но на 64-й минуте вышел на замену.

После 11 туров "Пяст" набрал 8 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место.