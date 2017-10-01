Старт чемпионата Эстонии по хоккею получился результативным ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 1 октября, поединком между столичными "Викингом" и "Вайперсом" завершился первый тур чемпионата Эстонии по хоккею.
Встреча состоялась в ледовом холле "Тондираба" и завершилась со счетом 10:8 в пользу "Викинга".
В субботу, 30 сентября, в стартовом матче первенства команда нарвской спортивной школы "Паэмурру" обыграла тартуский "Калев-Вялк" - 8:5.
В первенстве Эстонии принимают участие четыре клуба.
Редактор: Сергей Михайлов