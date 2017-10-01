rus.err.ee

Рекордсмен Андрей Калимуллин: хочу, чтобы мои подопечные выросли порядочными людьми ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев
Спорт

За 20 лет в большом футболе капитан "Инфонета" Андрей Калимуллин провел в чемпионате Эстонии рекордные 516 матчей. На закате своей карьеры он собрал все возможные трофеи и теперь передает опыт юным футболистам. 

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

Состоявшийся 12 сентября домашний матч с командой города Пайде Андрей Калимуллин запомнит на всю жизнь. Все партнеры 39-летнего ветерана вышли в майках с его фамилией в честь нового рекорда Эстонии - 516 матчей в высшей лиге. 

"Абсолютно не скажешь, если кто не знает, что ему в этом году исполняется 40 лет. Я думаю, что Калимуллин - блестящий пример не только для молодых, но и для опытных игроков", - считает нападающий "Инфонета" Владимир Воскобойников.

Первые свои удары по мячу Андрей Калимуллин делал в своем родном Кохтла-Ярве. Пробовал себя в плавании, легкой атлетике и шахматах. А свой первый контракт заключил с командой из Йыхви.

"Все, кого брали на работу в "Ээсти Пылевкиви", устраивали на рабочее место на шахту "Эстония". Я был слесарем пятого с плюсом разряда. И это в 19 лет", - вспоминает Калимуллин.

После шахтерской закалки он приехал в столицу и два сезона защищал черно-белые цвета "Лантаны", а потом свои лучшие 11 лет отдал "Левадии". С "Левадией" Калимуллин завоевал 6 чемпионских титулов и авторитет жесткого футболиста с мощным ударом. 

"У него были свои сильные качества. У него сильный, хороший удар, умение начинать атаки. Порой, его удары были неожиданными для соперника", - рассказывает футболист сборной Эстонии Дмитрий Круглов.

Неожиданный удар, когда соперник не ждет, а Андрей к мячу сначала даже не подходил, так, немножко со стороны. Если видел, что соперник не готов, то всегда был неожиданный сюрприз.

"Я еще помню, что Андрей был очень жесткий футболист и в какой-то мере недолюбливал молодых ребят, постоянно играл против них жестко. Мне было, мягко говоря, не очень приятно, потому что всегда получал от него по ногам", - вспоминает Воскобойников. 

"Знаю, что многие ребята молодые обижались на меня какой-то период. Но надо уметь постоять за себя и надо быть готовым ко всему", - говорит сам Андрей Калимуллин.

В 2011 году "Левадия" не стала продлевать с ним контракт. Тогда защитнику было 34 года - возраст футбольной пенсии, дожидаться которую он ушел в любительский на тот момент клуб "Инфонет".

"Я пришел в "Инфонет", когда клуб играл в первой лиге и я не мог даже представить как далеко мы зайдем. Шаг за шагом мы подняли клуб на вершину и, честно сказать, я очень горд за это", - говорит Андрей Калимуллин.

За шесть лет в "Инфонете" Калимуллин помог выиграть все трофеи эстонского футбола - чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Будет ли этот сезон для капитана  последним, сказать сложно, но сегодня он ни в чем не уступает молодым партнерам на тренировках, отмечает автор сюжета Игорь Савельев.

После  тренировки с главной командой клуба Калимуллин едет на второе занятие, туда, где его все ждут. 

"Маленьких я не учу быть профессиональными футболистами. Хочу, чтобы они выросли порядочными людьми, а дальше - как их дорога жизни выведет, это их дело. А будут они дальше заниматься футболом или не будут, они выберут сами. А делать из детей профессионалов в 9 лет, я считаю, это неправильно. Они должны быть детьми, наслаждаться жизнью и получать кайф от футбола", - делится своим тренерским кредо Калимуллин.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Редактор: Сергей Михайлов

инфонетандрей калимуллинновый рекорд


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
21:15

Рекордсмен Андрей Калимуллин: хочу, чтобы мои подопечные выросли порядочными людьми

20:56

В заповеднике Пальяссааре открыли туристическую тропу

20:53

"Актуальная камера +" 01.10.2017 (20:00)

20:35

Кандидаты в депутаты все активнее общаются с народом

19:35

В Тартумаа произошел пожар на зерносушилкеОбновлено

19:18

Старт чемпионата Эстонии по хоккею получился результативным

18:59

В столкновениях полиции и демонстрантов в Каталонии пострадали свыше 400 человекОбновлено

18:58

Команда Васильева потерпела уже седьмое поражение в чемпионате Польши

17:51

В Марселе неизвестный с ножом убил двоих человек

17:44

Победителем народного забега Пайде-Тюри стал Ибрагим Мукунга

16:46

На 92-м году жизни скончалась литературовед Лариса Вольперт

16:24

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Таллинне 15-летнего подростка

15:59

Власти Таллинна сделали еще один шаг к строительству Рейди теэ

15:35

Замглавы Европарламента называет законным референдум о независимости Каталонии

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: