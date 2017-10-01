Рекордсмен Андрей Калимуллин: хочу, чтобы мои подопечные выросли порядочными людьми

За 20 лет в большом футболе капитан "Инфонета" Андрей Калимуллин провел в чемпионате Эстонии рекордные 516 матчей. На закате своей карьеры он собрал все возможные трофеи и теперь передает опыт юным футболистам.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера+".

Состоявшийся 12 сентября домашний матч с командой города Пайде Андрей Калимуллин запомнит на всю жизнь. Все партнеры 39-летнего ветерана вышли в майках с его фамилией в честь нового рекорда Эстонии - 516 матчей в высшей лиге.

"Абсолютно не скажешь, если кто не знает, что ему в этом году исполняется 40 лет. Я думаю, что Калимуллин - блестящий пример не только для молодых, но и для опытных игроков", - считает нападающий "Инфонета" Владимир Воскобойников.

Первые свои удары по мячу Андрей Калимуллин делал в своем родном Кохтла-Ярве. Пробовал себя в плавании, легкой атлетике и шахматах. А свой первый контракт заключил с командой из Йыхви.

"Все, кого брали на работу в "Ээсти Пылевкиви", устраивали на рабочее место на шахту "Эстония". Я был слесарем пятого с плюсом разряда. И это в 19 лет", - вспоминает Калимуллин.

После шахтерской закалки он приехал в столицу и два сезона защищал черно-белые цвета "Лантаны", а потом свои лучшие 11 лет отдал "Левадии". С "Левадией" Калимуллин завоевал 6 чемпионских титулов и авторитет жесткого футболиста с мощным ударом.

"У него были свои сильные качества. У него сильный, хороший удар, умение начинать атаки. Порой, его удары были неожиданными для соперника", - рассказывает футболист сборной Эстонии Дмитрий Круглов.

Неожиданный удар, когда соперник не ждет, а Андрей к мячу сначала даже не подходил, так, немножко со стороны. Если видел, что соперник не готов, то всегда был неожиданный сюрприз.

"Я еще помню, что Андрей был очень жесткий футболист и в какой-то мере недолюбливал молодых ребят, постоянно играл против них жестко. Мне было, мягко говоря, не очень приятно, потому что всегда получал от него по ногам", - вспоминает Воскобойников.

"Знаю, что многие ребята молодые обижались на меня какой-то период. Но надо уметь постоять за себя и надо быть готовым ко всему", - говорит сам Андрей Калимуллин.

В 2011 году "Левадия" не стала продлевать с ним контракт. Тогда защитнику было 34 года - возраст футбольной пенсии, дожидаться которую он ушел в любительский на тот момент клуб "Инфонет".

"Я пришел в "Инфонет", когда клуб играл в первой лиге и я не мог даже представить как далеко мы зайдем. Шаг за шагом мы подняли клуб на вершину и, честно сказать, я очень горд за это", - говорит Андрей Калимуллин.

За шесть лет в "Инфонете" Калимуллин помог выиграть все трофеи эстонского футбола - чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Будет ли этот сезон для капитана последним, сказать сложно, но сегодня он ни в чем не уступает молодым партнерам на тренировках, отмечает автор сюжета Игорь Савельев.

После тренировки с главной командой клуба Калимуллин едет на второе занятие, туда, где его все ждут.

"Маленьких я не учу быть профессиональными футболистами. Хочу, чтобы они выросли порядочными людьми, а дальше - как их дорога жизни выведет, это их дело. А будут они дальше заниматься футболом или не будут, они выберут сами. А делать из детей профессионалов в 9 лет, я считаю, это неправильно. Они должны быть детьми, наслаждаться жизнью и получать кайф от футбола", - делится своим тренерским кредо Калимуллин.

Подробнее смотрите в видеосюжете.