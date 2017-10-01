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Кандидаты в депутаты все активнее общаются с народом ({{commentsTotal}})

Выборы
Наталия Демидова
Выборы

За две недели до муниципальных выборов кандидаты все активнее общаются с потенциальными избирателями, проводя различные уличные предвыборные кампании.

До 15 октября, когда избиратели смогут сделать выбор и отдать голос за своего кандидата, осталось ровно две недели. После того как в  силу вступил запрет на внешнюю политическую рекламу, представители партий вышли на улицы, чтобы пообщаться с избирателями лицом к лицу и рассказать о своих предвыборных программах, передает в воскресенье, 1 октября, программа новостей ETV+ "Актуальная камера".

"Кампания у нас сейчас активная, в основном она проходит на улицах, но сегодня и в квартирах. Люди доброжелательные, улыбаются. Я думаю, кампания идет успешно", - рассказал кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.

"Уличная кампания - это просто дополнительная информация для людей, возможность услышать конкретно от нас, что мы обещаем, что мы говорим. Получить ответы на вопросы, которые интересуют избирателей", - отметил первый номер реформистов в Мустамяэ Ханно Певкур.

Избиратели на улицах не просто интересуются, в некоторых случаях люди готовы вести дискуссии и отстаивать свою точку зрения.

"Спрашивают, что мы обещаем, задают разные вопросы по программе", - пояснила Кюлли Урб из Социал-демократической партии.

"В целом отношение русских избирателей к нам не враждебное, есть такие, кто называет нас фашистами, а есть и такие, кто говорит, что поддерживает нас в вопросах миграции и однополых браков", - поделился мнением о русскоязычных избирателей кандидат в мэры Таллинна от Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме.

В некоторых случаях люди идут к политикам с конкретными проблемами и предложениями. 

"Ой, что только не спрашивают. Просят оказать юридическую помощь в конкретных проблемах. В некоторых случаях я могу дать дельный совет, а иногда прошу написать нам письмо, чтобы детально разобраться", - рассказал о своем опыте общения с избирателями Урмас Рейнсалу из IRL.

В качестве предвыборной рекламы в ход идут не только листовки. Особой популярностью пользуются ручки, календари и сумки с логотипами партий. Но быстрее всего разбирают конфеты. 

"На память оставляем конфеты, предлагаем чай, ручки, календарики, т.е то, что можно легко раздавать, то что обязательно пригодится либо к чаю, либо на работе", - поделилась опытом общения с избирателями кандидат в депутаты горсобрания Таллинна от избирательного союза Эдгара  и "Делового Таллинна" Маарис Лайне.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября. 

Редактор: Сергей Михайлов

предвыборная кампания


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