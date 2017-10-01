В заповеднике Пальяссааре открыли туристическую тропу

Заповедник Пальяссааре начал свою работу в 2005 году. На этой неделе здесь открыли туристическую тропу и установили информационные стенды.

Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщила "Актуальная камера", отметив, что теперь здесь можно не просто погулять, но и обстоятельно изучить местную флору и фауну.

Полуостров давно является излюбленным местом отдыха и местных жителей, и любителей природы из других столичных районов и городов. Даже до открытия специальной тропы, в лесу было множество тропинок.

На полуострове находится птичий заповедник, где насчитывается более двухсот видов пернатых, из которых 30 охраняются европейским законом. Есть даже смотровые площадки, но порой их нелегко найти, отмечает автор сюжета.

Заповедник Пальяссааре был открыт в 2005 году. Помимо гнездящихся птиц, здесь можно увидеть кабанов, летучих мышей, собрать ягоды, грибы или порыбачить. Вся эта информация теперь размещена на специальных инфостендах, которые можно увидеть, прогуливаясь по новой туристической тропе.

Подробнее смотрите в видеосюжете.