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"АК+" изучала идею о бесплатной медстраховке для всех жителей Эстонии ({{commentsTotal}})

АК+
Дмитрий Куликов
АК+

Шесть процентов населения Эстонии лишены права на получение бесплатной медицинской помощи. Это один из худших показателей в Европе. Правительство задумалось  над тем, чтобы обеспечить доступ к лечению всем жителям страны, независимо от того, платят они налоги или нет. Плюсы и минусы идеи проанализировала "АК+" (ETV+).

1 200 000 жителей Эстонии имеют медицинскую страховку и могут в любой момент обратиться к врачу. Однако, существуют люди, для которых здравоохранение доступно лишь в виде неотложной помощи - поскольку эта страховка у них отсутствует, передает в воскресенье, 1 октября, "Актуальная камера +".

"Люди, не имеющие медицинского страхования, попадают на лечение уже в такой стадии, когда лечение их болезней обходится намного дороже по сравнению с остальными людьми, которые постоянно проходят обследование у семейных врачей, обращаются вовремя на амбулаторные приемы. Исходя из этого, я считаю, что в обществе следуют начать дискуссию по поводу расширения защищенности общества и медицинского страхования для всего населения. Во многих странах Европы это уже сегодня так", - говорит министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Осиновский предлагает застраховать всех жителей Эстонии, независимо от того, платят ли они налоги и имеют ли право по сегодняшним законам на использование медицинских услуг.

Как отмечает автор сюжета Дмитрий Куликов, сегодня в Эстонии живет 90 тысяч человек, которые не имеют медицинского страхования. В основном, это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Настоящей обузой для здравоохранения они станут лет через 20, когда проявятся хронические заболевания.

Аналитик Тартуского университета Андрес Вырк два года назад работал в фонде Praxis и детально изучал особенности эстонского медицинского страхования. Именно введение всеобщего  страхования и его влияния на госбюджет были главными пунктами исследования Вырка. Опираясь на данные регистра народонаселения и Больничной кассы, аналитик говорит, что  треть от числа незастрахованных составляют мужчины  в возрасте от 20 до 40 лет.

"Они работают неофициально, часть из них работает за границей, а числятся они в эстонских регистрах. А на самом деле их основное место работы находится в другой стране. Другая причина отсутствия страховки в том, что молодые заканчивают университет и не могут найти работу. Точнее о них, мы, к сожалению, не знаем. Но Министерство социальных дел проводит исследование, чтобы определить их статус. Кто еще входит в эту группу? Треть - это те, кто находится на содержании. Скорее всего, долгосрочные безработные, которые  не зарегистрированы  в Кассе страхования от безработицы. Немного людей предпенсионного возраста,  то есть, те, кто еще не достиг пенсионного возраста, но у кого уже нет работы", - объясняет Андрес Вырк.

"Анализ показывает, что в этой группе можно выделить с одной стороны людей, которые не имеют постоянного трудоустройства, то есть, работают временно, особенно в летние периоды. В остальное время они не имеют медицинского страхования. Люди, которые часто теряют работу, переходят с одного рабочего места на другое и в этих промежутках не застрахованы. С другой стороны, это многие работники сферы культуры, которые работают не по трудовым договорам, а по другим типам договоров. Это значит, что им выплачивают их плату раз в полгода и поэтому они имеют медицинское страхование на 1 или 2 месяца, хотя на самом деле работают постоянно", - говорит министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Люди, которые имеют медицинскую страховку, разбиты на более, чем 50 групп.

"Основанием для получения медицинского страхования являются различные данные, которые мы получаем от многих  учреждений. Информацию о трудящихся мы получаем, конечно, из Налогово-таможенного департамента. Но ведь даже трудовые отношения регулируются разными договорами. Те, кто работает на основании трудового договора, получают непрерывное страхование. Немного сложнее ситуация с теми, кто работает по договору, заключенном на основании закона о долговом праве. В таком случае страховка начинает работать с определенной задержкой", - комментирует руководитель отдела обслуживания Больничной кассы Терье Каламеэс.

Застраховав все население, государство снизит нагрузку на скорую помощь и экстренную медицину. Это те услуги здравоохранения, которые все могут получить бесплатно и сейчас. 

"Сегодня на неотложную медицину или на лечение незастрахованных людей государство тратит около 10 миллионов евро в год. Понятно, что в краткосрочной перспективе, для того, чтобы застраховать всех жителей страны, потребуется немного больше, чем эта сумма, но опять же - здесь нужно с одной стороны смотреть на ежегодные бюджеты и дополнительные расходы, но в более долгосрочной перспективе все специалисты медицинской сферы уверены, что это на самом деле выгодный проект для государства и для медицинской системы именно потому, что нам удастся следить за здоровьем людей более систематично", - считает Евгений Осиновский.

Какие риски таятся в тотальном страховании населения? Член совета Больничной кассы и депутат Рийгикогу Марис Лаури говорит, что предприниматели и контрактники потеряют стимул платить социальный налог, поступления которого и составляют большую часть бюджета Больничной кассы.

"В основном, люди у нас очень ответственные, платят налоги, но в случае всеобщего страхования услуги смогут получать и те, кто мог бы платить налоги, но не платит. Это несправедливо, это очень снижает моральную ответственность налогоплательщиков. Мы знаем, что многие платят налоги и оформляют себе официальную зарплату именно потому, что боятся остаться без медицинского страхования. Это очень сильный мотиватор. Я имею в виду, прежде всего тех людей, кто занимается предпринимательством или работает на основании краткосрочного договора. Я думаю, что показатели уплаты налогов в таком случае резко снизятся", - считает Марис Лаури.

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии проживает около 15 тысяч человек, которые оформили себе минимальную зарплату лишь для того, чтобы получать медицинское страхование. Если государство решит обеспечить доступом к медицине всех жителей страны, то такие люди могут отказаться от уплаты налогов, что означает потерю примерно 1% доходов Больничной кассы. А ее расходы на каждого человека с каждым годом растут.  В итоге универсальное медицинское страхование, о котором говорит министр здоровья и труда, обойдется в приличную сумму.

Сейчас годовой бюджет Больничной кассы составляет более 1 миллиарда евро. Для того, чтобы обеспечить медицинской страховкой  всех жителей Эстонии, понадобится еще 60 миллионов. Где взять деньги, должны решить политики.

По доступности медицинских услуг Эстония является одной из отстающих стран в Европе - мало где целых 6% людей не имеют права на медицинское обслуживание на регулярной основе.

Редактор: Сергей Михайлов

медицинское страхование


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