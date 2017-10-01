"Актуальная камера +" 01.10.2017 (20:00)

Заповедник Пальяссааре начал свою работу в 2005 году. На этой неделе здесь открыли туристическую тропу и установили информационные стенды.
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.
Литературовед, почетный профессор Тартуского университета Лариса Ильинична Вольперт скончалась в воскресенье, 1 октября, в Нью-Йорке на 92-ом году жизни.
Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран.