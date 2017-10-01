Рекомендации "АК+": куда пойти со 2 по 8 октября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 1 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Во вторник, 3 октября, в городской библиотеке Тарту пройдет презентация нашумевшего сборника стихов Яна Каплинского на русском языке "Улыбка Вегеннера".
До 7 октября в Силламяэ продолжаются Дни русского просвещения.
А в субботу, 7 октября, в Таллинне в башне Толстая Маргарита всех ждут на День знаний.
Редактор: Сергей Михайлов