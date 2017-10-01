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В понедельник в Эстонии будет до 13 градусов тепла ({{commentsTotal}})

Погода
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Torsten Reuschling/Creative Commons
Погода

В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Местами туман, кое-где небольшой дождь. 

Юго-восточный ветер усилится до 10 м/с, утром на побережье остров порывами до 15 м/с. Температура воздуха от  4 до 9, на побережье до 11 градусов выше ноля.

В понедельник днем от +9 до +13 и облачно с прояснениями. Подует юго-восточный ветер от 6 до 12, порывами до 15 м/с, на побережье от 12 до 14 и порывами до 20 м/с. 

Поздним вечером на островах пойдет дождь. 

Источник: "АК" (ETV+)



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