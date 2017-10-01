В понедельник в Эстонии будет до 13 градусов тепла

В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Местами туман, кое-где небольшой дождь.

Юго-восточный ветер усилится до 10 м/с, утром на побережье остров порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 4 до 9, на побережье до 11 градусов выше ноля.

В понедельник днем от +9 до +13 и облачно с прояснениями. Подует юго-восточный ветер от 6 до 12, порывами до 15 м/с, на побережье от 12 до 14 и порывами до 20 м/с.

Поздним вечером на островах пойдет дождь.