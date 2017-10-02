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Приговоренный к 9 годам за убийство экс-полицейский настаивает на оправдании ({{commentsTotal}})

Эстония
Рандо Хылпус не считает себя виновным.
Рандо Хылпус не считает себя виновным. Автор: ERR
Эстония

Приговоренный к 9 годам за убийство на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ бывший полицейский Рандо Хылпус настаивает на своем полном оправдании в Таллиннском окружном суде.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда второй инстанции, отметив, что в апелляционной жалобе адвокаты Хылпуса ходатайствуют об отмене обвинительного решения Харьюского уездного суда.

Защита требует вынести новый приговор, который оправдал бы бывшего сотрудника отдела быстрого реагирования полиции по всем пунктам обвинения.

"Окружной суд пока не занял позиции по апелляции", - добавила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Прокуратура обвинила Хылпуса в том, что вечером 23-го сентября 2016 года в подъезде дома на улице Маяка он умышленно выстрелил в другого мужчину из табельного оружия, из-за чего тот скончался на месте. В момент совершения преступления Хылпус был пьян.

В августе Харьюский уездный суд приговорил его к 9 годам тюрьмы. Сам Хылпус не признал себя виновным.

Редактор: Сергей Михайлов

рандо хылпус


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