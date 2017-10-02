Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

С резким осуждением оппозиционной Партии реформ за ее критику в адрес покупки госкомпанией EVR Cargo российских вагонов выступил в понедельник, 2 октября, Профсоюз железнодорожников Эстонии.

Главное доверенное лицо работников EVR Cargo Владимир Татарчук заявил, что Партия реформ продолжает последовательно уничтожать предприятия железнодорожного сектора, а с 2007 года, когда бывший премьер-министр Андрус Ансип заявил о ненужности Эстонии транзита, в фирме Cargo сократили 500 человек и сегодня эта тенденция продолжается.

Железнодорожникам больно смотреть на то, как Партия реформ убивает компании, в штате которых когда-то работали свыше 2800 человек, добавил лидер профсоюза Олег Чубаров.

На прошлой неделе депутаты Рийгикогу из числа реформистов направили запросы министру экономики Кадри Симсон и госконтроллеру Алару Карису, усомнившись в законности вагонного бизнеса EVR Cargo в России.

По словам Владимира Татарчука, компания нашла способ заработать деньги и дать работу людям Эстонии.

"Хотелось бы спросить реформистов, чем еще должна заниматься фирма EVR Cargo, если транзит нам не нужен, а покупать вагоны и зарабатывать на этом деньги неразумно? Что должна делать компания, чья непосредственная цель - перевозка грузов и аренда вагонов? Создается впечатление, что разрушение компании Партией реформ связано с ее неспособностью управлять", - добавил Татарчук.

Первоначальный план компании заключался в покупке вагонов на сумму до 35 млн евро, чтобы сдавать их в аренду на российском рынке.

Реформисты просят компетентные ведомства оценить то, законно ли расходуются средства из госбюджета.