Гандболисты "Сервити" одержали уверенную победу в Балтийской лиге

В розыгрыше Балтийской гандбольной лиги чемпион Эстонии, клуб "Сервити" из Пылва одержал уверенную победу над дебютантами турнира, командой "Таллинн".

Поединок состоялся накануне в столичном спортхолле "Калев" и завершился со счетом 33:25 в пользу гостей, передают утренние новости ETV+.

Самым результативным в составе победителей стал российский легионер Роман Айзатуллов, забивший 8 мячей. У проигравших заметнее других был новичок команды Сандер Свен Аннула, отличившийся пять раз.

Еще один представитель Эстонии в Балтийской лиге - клуб "Вильянди" - на своей площадке одолел "Драгунас" из Клайпеды - 27:26.

Матчи Балтийской лиги продолжатся в ноябре, а уже в эту субботу "Сервити" предстоит провести домашний матч второго отборочного раунд Кубка Европейской федерации гандбола против хорватского клуба "Нексе".