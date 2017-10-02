МИД Эстонии выступил в поддержку суверенитета Испании

Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании - так в Министерстве иностранных дел ЭР прокомментировали референдум о независимости Каталонии.

Важно, чтобы все внутренние вопросы были разрешены в соответствии с законодательством Испании. А в качестве демократического правового государства Испания должна обеспечить соблюдение своих законов - отмечается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Эстонии.

В министерстве также выразили надежду на то, что возникшее накануне в Каталонии напряжение спадет и дальнейшие события будут развиваться путем диалога и взаимопонимания.

Накануне на состоявшемся в Каталонии референдуме по вопросу отделения от Испании 90 процентов участвовавших выступили за независимость региона. При этом явка была невысокой - по данным властей Каталонии, на голосование пришло чуть более 42-х процентов избирателей.

Сотни человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование.

Сразу после окончания референдума премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает его легитимности.