В Эстонии приступили к работе банки Luminor и Coop ({{commentsTotal}})
Значительные изменения происходят с понедельника, 2 октября, на банковском ландшафте Эстонии.
Новый банк Luminor, появившийся в результате слияния Nordea и DNB, откроет сегодня двери для своих клиентов.
Руководителем финансово-кредитного учреждения ранее был Эркки Раазуке, имеющий многолетний опыт работы в концерне LHV Group и банке Swedbank.
Под названием Coop банк начинает с сегодняшнего дня свою работу бывший Кредитный банк (Krediidipank).
Названия сменяться и у всех дочерних предприятий Krediidipank.
Мажоритарным собственником Coop Pank является Coop Eesti – крупнейшая в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли, состоящая из 19 региональных потребительских кооперативов.
Coop Eesti обладает более 350 магазинами по всей стране и примерно 600 000 постоянных клиентов.
Редактор: Сергей Михайлов