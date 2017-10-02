Глава Каталонии: мы завоевали право на независимость

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида.

Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой - в голосовании, по данным властей Каталонии, приняли участие 42,3% избирателей, передает Би-би-си.

"В этот день надежды и страданий граждане Каталонии завоевали право объявить независимое государство в виде республики", - заявил Карлес Пучдемон в обращении, транслировавшемся по телевидению.

"В ближайшие несколько дней мое правительство направит результаты сегодняшнего голосования в парламент Каталонии, представляющий суверенные права нашего народа, с тем, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", - добавил он.

Спикер каталонского парламента Карме Форкаделл созвала заседание представителей всех партий на 14:00 по местному времени в понедельник.

Согласно каталонскому закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6-го сентября, а затем отмененным Конституционным судом Испании, парламент должен провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума.

Сразу после окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. По его словам, каталонцев обманом заставили участвовать в незаконном плебисците. Он назвал референдум насмешкой над демократией.

В воскресенье, как писал rus.err.ee, сотни человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование.