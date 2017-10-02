Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 2 октября, Контавейт опустилась с 34-го на 36-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 111-й на 112-ю строчку.
Первую строчку в рейтинге сохранила за собой испанка Гарбинье Мугуруса, на втором месте осталась румынка Симона Халеп. Третью позицию удержала украинка Элина Свитолина.
Редактор: Сергей Михайлов