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Зопп поднялся на одну строчку в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг.
Юрген Зопп улучшил свой рейтинг. Автор: Союз тенниса Эстонии
Спорт

Первая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп добился минимального прогресса в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 2 октября, Зопп поднялся на одну строчку и занимает теперь 191-е место.

Вторая ракета страны Владимир Иванов опустился сразу на 51 позицию и находится на 478-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей. 

Редактор: Сергей Михайлов

владимир ивановюрген зоппрейтинг atp


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