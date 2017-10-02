Зопп поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

В обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована в понедельник, 2 октября, Зопп поднялся на одну строчку и занимает теперь 191-е место.

Вторая ракета страны Владимир Иванов опустился сразу на 51 позицию и находится на 478-м месте.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей.