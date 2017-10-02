В Канаде после нападения на полицейского и прохожих задержан сомалийский беженец с флагом ИГ

По подозрению в совершении теракта в канадском Эдмонтоне задержан сомалийский беженец Абдулахи Хасан Шариф, пишут местные СМИ. Официально полиция подтвердила только задержание 30-летнего сомалийца, не называя его имени.

Нападение произошло вечером 30 сентября. Полицейского, дежурившего около футбольного стадиона, сбила машина, после чего водитель вышел и несколько раз ударил сотрудника полиции ножом, передает meduza.io.

Затем подозреваемого обнаружили во время проверки на дорогах, он попытался скрыться и во время погони сбил четырех прохожих. В машине задержанного нашли флаг террористов "Исламского государства". Мэр Эдмонтона Дон Айвсон заявил, что это, судя по всему, была атака террориста-одиночки.

Шариф был под подозрением в 2015 году за распространение экстремистской идеологии, но тогда полиция не нашла достаточных доказательств для предъявления обвинений.

Раненый полицейский был выписан из больницы 1 октября. Двое пешеходов также уже выписаны, еще один пришел в сознание после травмы головы, а четвертый находится в стабильном состоянии.