На пост директора Эстонского национального музея поступило четыре заявления

На место директора Эстонского национального музей (ERM) поступило четыре заявления. Победитель конкурса выяснится в конце октября.

"Нам поступило четыре заявления, беседы с кандидатами проведут 27 октября", – сказал ERR входящий в комиссию по выбору нового директора музея Тарви Ситс.

Имена кандидатов не оглашают. Действующий директор ERM Тынис Лукас ранее говорил, что он планирует вновь попробовать принять участие в конкурсе на место главы музея.

В комиссию входят представители Министерства культуры: канцлер Пааво Ныгене (руководитель комиссии), вице-канцлер Тарви Ситс, советник музея Мирьям Ряэбис, глава финансового отдела Мерью Кюнапу, член правления Эстонского художественного музея Сирье Хельме, председатель совета музея Антон Пярн и глава парламентской комиссии по культуре Ааду Муст.

Срок полномочий директора ERM Тыниса Лукаса заканчивается в середине января 2018 года.