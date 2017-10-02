По данным регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 октября 2017 года были зарегистрированы 447 414 человек.

С начала текущего года население эстонской столицы увеличилось на 3791 человека, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Таллинна.

В сентябре в Таллинне зарегистрировали 1359 новых жителей.

За прошлый год их число возросло на 4106 человек, а с начала 2012 года население Таллинна увеличилось на 28 071 человек или на 6,5%.

Таллинн и Харьюский уезд остаются одними из немногих регионов Эстонии, в которых растет население. В большинстве других регионов наблюдается противоположная тенденция.