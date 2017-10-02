Начавшийся в 2012 году проект "Новый дом белому медведю" подошел к завершающему этапу, в понедельник медведей Таллиннского зоопарка запустили в новый вольер.

Павильон "Мир белого медведя" откроют для посетителей 8 октября в 11:00. По случаю открытия перед территорией, где теперь будут жить белые медведи, пройдет ряд мероприятий: посетителей будет развлекать белый медведь Торми, а оркестр полиции и погранохраны выступит с музыкальным приветствием.

Дети смогут нарисовать белых медведей. Пройдет благотворительная акция – разукрашивание лиц и продажа печенья, вырученные деньги пойдут на пожертвование для белых медведей. Будут работать инфопункты.

С программой можно ознакомиться на сайте Таллиннского зоопарка.

Директор Таллиннского зоопарка Мати Каал познакомил журналиста ERR c новым жилищем медведей: