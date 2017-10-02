rus.err.ee

LIVE в 19:00 : в Нарвской студии ETV+ дебатируют кандидаты из Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})

Выборы
Ведущие Нарвской студии Юрий Николаев и Сергей Степанов.
Ведущие Нарвской студии Юрий Николаев и Сергей Степанов. Автор: ERR
Выборы

Сегодня, 2 октября, в 19:00 в Нарвской студии ERR состоятся дебаты кандидатов в депутаты Кохтла-Ярве, которые в прямом эфире покажет телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE.

В гости к ведущим Юрию Николаеву и Сергею Степанову придут кандидат в мэры города от Партии реформ, нынешний вице-мэр Виталий Бородин и баллотирующийся по списку Социал-демократической партии Николай Куташов.

Центристская партия, представленная в настоящее время большинством в горсобрании Кохтла-Ярве, и избирательный союз "Правильный выбор" (Õige Valik) отказались от участия в дебатах.

На прошлых муниципальных выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест, 3 места достались соцдемам, реформисты свой список не выставляли, а избирательного союза "Правильный выбор" на тот момент не существовало.

Как рассказал порталу rus.err.ee один из ведущих Юрий Николаев, спор пойдет о будущем города. "Рассмотрим ближайшую перспективу - 4 года. Поговорим о ключевых городских проблемах: как увеличить доходную часть бюджета, улучшить имидж города, обеспечить всех жителей теплом и других важных вопросах".

С ключевыми моментами дебатов и их полной видеозаписью можно будет ознакомиться на нашем портале.

Всего за 25 мест в горсобрании Кохтла-Ярве на нынешних выборах будут бороться 130 кандидатов.

Редактор: Артур Тооман

выборыдебатывиталий бородинниколай куташов


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

референдум в каталонии
День рождения ETV+
ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
01.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

30.09

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

LIVE по четвергам в 12:00
последние новости
15:21

Паэт: реакция властей Испании на референдум была неадекватной

15:21

Политолог: Евросоюз независимость Каталонии переживет

14:47

В первом круге турнира в Казахстане Владимир Иванов сыграет с россиянином

14:44

Российский суд оштрафовал нарвитянина за контрабанду оптических модулей

14:32

Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным

14:23

Семейный врач об отказе от вакцинации: люди мало знают о смертельных инфекциях

13:52

В результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе погибли как минимум 50 человек, 200 пострадалиОбновлено

13:42

Поздравления ETV+ шли и из-за рубежа

13:40

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

13:19

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за биологические часы

13:18

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концертОбновлено

13:06

Елена Скульская: два года – это возраст зрелости для телевидения

12:48

В Ярваском уезде медведь нанес травмы охотнику

12:40

День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным

актуальная камера
топ читаемости
30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

01.10

В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице

01.10

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

13:40

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

13:18

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концертОбновлено

01.10

Рекордсмен Андрей Калимуллин: хочу, чтобы мои подопечные выросли порядочными людьми

01.10

Замглавы Европарламента называет законным референдум о независимости Каталонии

07:59

В Эстонии приступили к работе банки Luminor и Coop

07:20

Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

01.10

Власти Таллинна сделали еще один шаг к строительству Рейди теэ

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: