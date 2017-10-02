В Нарвской студии ERR на вопросы отвечают кандидаты в депутаты Кохтла-Ярве Виталий Бородин и Николай Куташов.

В гости к ведущим Юрию Николаеву и Сергею Степанову придут кандидат в мэры города от Партии реформ, нынешний вице-мэр Виталий Бородин и баллотирующийся по списку Социал-демократической партии Николай Куташов.

Центристская партия, представленная в настоящее время большинством в горсобрании Кохтла-Ярве, и избирательный союз "Правильный выбор" (Õige Valik) отказались от участия в дебатах.

На прошлых муниципальных выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест, 3 места достались соцдемам, реформисты свой список не выставляли, а избирательного союза "Правильный выбор" на тот момент не существовало.

Как рассказал порталу rus.err.ee один из ведущих Юрий Николаев, спор пойдет о будущем города. "Рассмотрим ближайшую перспективу - 4 года. Поговорим о ключевых городских проблемах: как увеличить доходную часть бюджета, улучшить имидж города, обеспечить всех жителей теплом и других важных вопросах".

С ключевыми моментами дебатов и их полной видеозаписью можно будет ознакомиться на нашем портале.

Всего за 25 мест в горсобрании Кохтла-Ярве на нынешних выборах будут бороться 130 кандидатов.