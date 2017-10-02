Сокращать или не сокращать вице-мэров в Кохтла-Ярве: мнения кандидатов в депутаты разошлись

В Нарвской студии ERR на вопросы отвечали кандидаты в депутаты Кохтла-Ярве Виталий Бородин и Николай Куташов и поспорили на тему сокращения числа руководителей. Куташев предлагает сократить двух вице-мэров и не платить председателю городского собрания. Бородин назвал это популизмом. Он считает, что без руководства город будет мертвым.

В гости к ведущим Юрию Николаеву и Сергею Степанову пришли кандидат в мэры города от Партии реформ, нынешний вице-мэр Виталий Бородин и баллотирующийся по списку Социал-демократической партии Николай Куташов. Кандидаты говорили о необходимости привлечения инвесторов в город и создании рабочих мест, о необходимости улучшения облика города, рассжудали о том, что необходимо остановить отток из города молодежи.

По накалу самой яркой частью дискуссии было обсуждение вопроса сокращения числа руководителей города.

120 000 евро в год собирается сэкономить Николай Куташев за счет того, что уберет из управы двух вице-мэров и не будет платить председателю городского собрания зарплату. Полученные средства он направит в народный бюджет, то есть жители города сами будут решать, как расходовать эти деньги.

"За 4 года, время пребывания депутатов в городском собрании, это получится почти пол миллиона евро. Если есть нормальная идея можно их потрать разом или тратить каждый год", - сказал Куташев.

"Нужно уволить троих человек и сразу же наступит счастье", - иронично заметил Бородин.

"Я не говорю про счастье, - парировал эту реплику Куташев. - Однако зачем в Кохтла-Ярве четыре вице-мэра? Они сидят во всех комиссиях, во всех муниципальных предприятиях, значит у них много времени, которое они спокойно могут тратить на эти посиделки. Зачем такое количество вице-мэров?"

По словам Бородина, это чистой воды популизм. "Работать кому-то нужно. Я считаю, что вице-мэры расставлены (в городе) абсолютно правильно по центральным направлениям: отдел развития, хозяйственный отдел, финансы и социальная часть. Ничего фантастического в этом нет. Назови их вице-мэрами или заместителями или руководителями департаментов ничего от этого не изменится. Без руководителя направления — все это (городская жизнь) будет мертвым. Хорошо назовем меня не вице-мэром , а начальником отдела".

На что Куташев заметил, что разница (от наименования) в зарплате, машине, (оплате расходов) на бензин и телефон и прочих льготах.

Бородин в свою очередь призвал перевести дискуссию в русло о том, как улучшить жизнь горожан, а не вести разговоры о том, кого убрать и таким образом зарабатывать (предвыборные) очки.

По словам Куташева, это не популизм, а ответ на вопрос, где взять деньги на улучшение жизни горожан.

В выборах в Кохтла-Яве принимают участие три партии и избирательный союз

Центристская партия, представленная в настоящее время большинством в горсобрании Кохтла-Ярве, и избирательный союз "Правильный выбор" (Õige Valik) отказались от участия в дебатах.

На прошлых муниципальных выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест, 3 места достались соцдемам, реформисты свой список не выставляли, а избирательного союза "Правильный выбор" на тот момент не существовало.

Всего за 25 мест в горсобрании Кохтла-Ярве на нынешних выборах будут бороться 130 кандидатов.