В результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли 58 человек. В больницы доставили 515 пострадавших.

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на городского шерифа, передает Lenta.ru.

Стрелявший — 62-летний Стивен Пэддок — совершил самоубийство. Ранее сообщалось, что он был убит полицией, отмечает meduza.io.

В номере, где обнаружили Пэддока, было более десяти единиц оружия. Полиция не уточнила, какое именно оружие нашли у Пэддока. Он снял номер 28 сентября.

Видеосюжет корреспондента "АК" Константина Свиридовского:

Стрельба в Лас-Вегасе началась в 22:08 вечером 1 октября. По версии следствия, Пэддок из номера в отеле-казино "Мандалай Бэй" обстрелял проходивший рядом фестиваль кантри-музыки.

Полиция задержала знакомую Пэддока Марилу Дэнли. Ее причастность к нападению устанавливается. Дело о нападении пока не рассматривается как теракт.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Ответственность на себя взяла группировка "ИГ", ФБР отрицает причастность "ИГ"

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает агентство Associated Press, отмечая, что никакого подтверждения этой информации террористы не представили, передает "Интерфакс".

В заявлении ИГ говорится, что стрелок несколько месяцев назад принял ислам и являлся солдатом "Исламского государства".

ИГ берет на себя ответственность за большинство громких преступлений и катастроф последнего времени. Однако глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз на пресс-конференции заявил, что нет связи между стрельбой в этом городе и международной террористической организацией.

МИД Эстонии: среди пострадавших в Лас-Вегасе жителей Эстонии не было

Министерство иностранных дел Эстонии не располагает данными о том, что в результате трагического случая в Лас-Вегасе, где преступник открыл огонь по людям, среди пострадавших или погибших были бы жители Эстонии.

"По имеющимся сейчас данным, среди пострадавших в Лас-Вегасе жителей Эстонии не было, - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Мария Беловас. - Мы установили контакты с находящимися в этом регионе эстонцами, которые перед поездкой зарегистрировались в МИД и попросили их связаться со своими родными".