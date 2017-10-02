По последним данным, в результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли более 50 человек, более 200 получили ранения, сообщила городская полиция в своем твитере.

Стрелявший — 62-летний Стивен Пэддок — был убит полицейским спецназом. Мотивы его поступка пока не сообщаются, передает meduza.io.

Огонь по посетителям кантри-фестиваля был открыт из окна одного из номеров гостиницы Mandalay Bay при одноименном казино. Стрельба велась из автоматического оружия. Полицейский спецназ ворвался в номер и убил стрелявшего.

В розыск объявлена подруга стрелявшего. При этом полиция указывает, что ее не считают соучастницей, но просят ответить на некоторые вопросы.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.