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В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли двое, десятки ранены ({{commentsTotal}})

За рубежом
Стрельба у казино в Лас-Вегасе.
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Фото: Стрельба у казино в Лас-Вегасе. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Два человека погибли, еще 24 получили  ранения в результате стрельбы рядом с казино Mandalay Bay во время фестиваля кантри-музыки в американском городе Лас-Вегас.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Как сообщили в местной больнице, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. Состояние 12 раненых оценивается как критическое, передает в понедельник, 2 октября, Би-би-си.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа находящегося рядом отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

В ходе спецоперации подозреваемого застрелили, однако полиция еще некоторое время просила не приближаться к казино и гостиничному комплексу, так как не исключала, что у убитого стрелка были сообщники. В итоге эти опасения не подтвердились.

Редактор: Сергей Михайлов

стрельба в лас-вегасе


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