Рождественскую ель в Таллинне установят к 9 ноября ({{commentsTotal}})
Управа центральной части Таллинна приступила к активным поискам рождественской ели, которую 9 ноября планируется установить на Ратушной площади в Старом городе.
Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила пресс-служба районной управы Кесклинна.
По планам районных властей, ель должна быть не менее 15-20 метров высотой, развесистая, равномерно ветвистая, расти на легкодоступном участке и не дальше, чем в 150 км от Таллинна.
Поблизости не должно быть линий электропередач, которые могли бы помещать срубить и вывезти дерево.
Собирать подходящие предложения власти будут до 20 октября.
В прошлом году рождественскую ель доставили в Таллинн из Раплаского уезда.
Редактор: Сергей Михайлов