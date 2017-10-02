Рождественскую ель в Таллинне установят к 9 ноября

Управа центральной части Таллинна приступила к активным поискам рождественской ели, которую 9 ноября планируется установить на Ратушной площади в Старом городе.

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила пресс-служба районной управы Кесклинна.

По планам районных властей, ель должна быть не менее 15-20 метров высотой, развесистая, равномерно ветвистая, расти на легкодоступном участке и не дальше, чем в 150 км от Таллинна.

Поблизости не должно быть линий электропередач, которые могли бы помещать срубить и вывезти дерево.

Собирать подходящие предложения власти будут до 20 октября.

В прошлом году рождественскую ель доставили в Таллинн из Раплаского уезда.