Новый банк Coop: все банковские карточки дают в одноименных магазинах льготы ({{commentsTotal}})
В понедельник в Эстонии начал работать банк Coop, банковскими залами которого будут 350 магазинов собственника Coop Eesti по всей Эстонии. Банковские карточки Coop объединили с клиентскими карточками магазина.
Председатель правления банка Coop Маргус Ринк представил новый банк и торжественно вручил первую банковскую карточку Coop хозяйке хутора Taarapõllu Тийне Лангус, переадет ERR Uudised.
По словам Ринка, с банковской карточкой Coop можно будет приобрести товар по лучшей цене, кроме того, она накапливает бонусные пункты магазинов этой марки. Все клиентские карточки работают и в качестве банковских.
Клиент может также оформить себе небольшой кредит в магазине, если ему в кассе не хватит денег, чтобы рассчитаться за товар.
Со следующей весны в кассах всех 350 магазинах Coop можно будет снять наличность. Всего будет 760 мест выдачи наличных денег.
Coop создал два пакета: Rahn ja Rändrahn. Первый для расчетов по Эстонии, второй – для международных.
Coop Pank был создан на базе прежнего AS Eesti Krediidipank. Банковские карточки Krediidipank не будут действовать в качестве клиентских карточек в магазинах.
"Восемь месяцев – это очень короткий срок, чтобы вывести новый банк на рынок", – сказал Ринк, принеся извинения за то, что пока действуют не все функции.
Эстонский банк
Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti, в сеть которой входят более 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank.
Мажоритарным собственником Coop Pank является Coop Eesti – крупнейшая в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли, состоящая из 19 региональных потребительских кооперативов.
В октябре в магазинах Coop откроются первые банковские пункты, где можно будет совершить повседневные действия – открыть счет, оформить банковскую карточку и ходатайствовать о малом кредите. В конце октября начнет работу новый мобильный банк.
Редактор: Ирина Киреева