Новый банк Coop: все банковские карточки дают в одноименных магазинах льготы

В понедельник в Эстонии начал работать банк Coop, банковскими залами которого будут 350 магазинов собственника Coop Eesti по всей Эстонии. Банковские карточки Coop объединили с клиентскими карточками магазина.

Председатель правления банка Coop Маргус Ринк представил новый банк и торжественно вручил первую банковскую карточку Coop хозяйке хутора Taarapõllu Тийне Лангус, переадет ERR Uudised.

По словам Ринка, с банковской карточкой Coop можно будет приобрести товар по лучшей цене, кроме того, она накапливает бонусные пункты магазинов этой марки. Все клиентские карточки работают и в качестве банковских.

Клиент может также оформить себе небольшой кредит в магазине, если ему в кассе не хватит денег, чтобы рассчитаться за товар.

Со следующей весны в кассах всех 350 магазинах Coop можно будет снять наличность. Всего будет 760 мест выдачи наличных денег.

Coop создал два пакета: Rahn ja Rändrahn. Первый для расчетов по Эстонии, второй – для международных.

Coop Pank был создан на базе прежнего AS Eesti Krediidipank. Банковские карточки Krediidipank не будут действовать в качестве клиентских карточек в магазинах.

"Восемь месяцев – это очень короткий срок, чтобы вывести новый банк на рынок", – сказал Ринк, принеся извинения за то, что пока действуют не все функции.

Эстонский банк

Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti, в сеть которой входят более 350 магазинов по всей стране, в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank.

Мажоритарным собственником Coop Pank является Coop Eesti – крупнейшая в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли, состоящая из 19 региональных потребительских кооперативов.

В октябре в магазинах Coop откроются первые банковские пункты, где можно будет совершить повседневные действия – открыть счет, оформить банковскую карточку и ходатайствовать о малом кредите. В конце октября начнет работу новый мобильный банк.