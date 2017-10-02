Премьер Испании о голосовании в Каталонии: это была инсценировка референдума ({{commentsTotal}})
90% участников состоявшегося в воскресенье референдума о независимости Каталонии проголосовали за отделение автономии от Испании. Явка превысила 42%. Центральное правительство не признает легитимности плебисцита. Каталонские власти настаивают на праве своих жителей на независимую республику. В результате столкновений участников голосования с полицией пострадали свыше 800 человек. Тему продолжит Владимир Ойжинский.