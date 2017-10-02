Coop Pank готов общаться и на русском языке

Под новым официальным коммерческим названием Coop банк начал сегодня свою работу бывший Кредитный банк. Названия сменятся и у всех дочерних предприятий Krediidipank . Для нынешних клиентов и партнеров Кредитного банка со сменой торговой марки и наименования ничего не изменится – все нынешние договоры остаются в силе в своей прежней форме, а также продолжат действовать банковские карточки с логотипом Кредитного банка, хотя по желанию клиентов Кооп Банк бесплатно заменит их на новые. Мажоритарным собственником Coop Pank является Coop Eesti – крупнейшая в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли, состоящая из 19 региональных потребительских кооперативов. Кооп Ээсти обладает более 350 магазинами по всей стране и у него примерно 600 тысяч постоянных клиентов.. По словам председателя совета КООП Банк - Яануса Виханди, несмотря на смену названия банка отношение к клиентам останется доброжелательным независимо от того, на каком языке говорит посетитель. Яанус Виханди: