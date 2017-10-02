В понедельник днем облачно, +9..+13

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
По данным регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 октября 2017 года были зарегистрированы 447 414 человек.
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.
В воскресенье, 1 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран.