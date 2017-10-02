Родители таллиннских первоклассников могут ходатайствовать о пособии

Жители Таллинна, чей ребенок пошел в этом году в первый класс могут ходатайствовать о получении пособия на первоклассника. Это пособие выплачивается в двух частях: в начале и в конце учебного года при условии, что ребенок и его родитель на протяжении всего учебного года оставались жителями Таллинна и ребенок обучался в таллиннской школе. Ходатайствовать о пособии можно до 30 ноября. Подробнее об этом рассказывает сотрудник отдела опеки департамента социальной помощи и здравоохранения Людмила Лейус: