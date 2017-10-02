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День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

Владелец нарвского клуба "Ро-Ро" Роман Бойко посетил праздничный концерт по случаю двухлетия ETV+ и 20-летия группы PX Band.

Опытный организатор концертов тепло отозвался об атмосфере праздника, который прошел в Доме новостей ERR.

"Пожелаю телеканалу быть музыкальным, быть таким же честным и интересным и таким же нашим каналом", – сказал Роман Бойко в интервью ведущей Анне Сапроненко.

Редактор: Ирина Киреева

роман бойко


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