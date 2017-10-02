В Ярваском уезде медведь нанес травмы охотнику

Опытный охотник, который участвовал в загонной охоте на лосей в деревне Рыху (Ярваский уезд), был в воскресенье травмирован медведем. Пострадавший находится на лечении в больнице.

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила служба новостей "Радио 4" отметив, что у пострадавшего травмирована голова и верхняя часть тела, но его жизни ничего не угрожает.

61-летний мужчина с почти 40-летним стажем охоты успел выстрелить для своей защиты в животное, но выстрел не убил медведя. Раненый зверь убежал.

Медведи редко нападают на людей, последнее серьезное происшествие случилось в Вырумаа в 2013 году, когда медведь напал на собирающего ягоды неподалеку от хутора мужчину. Мужчина начал кричать и медведь сбежал.