Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за биологические часы

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии: награду получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы.

Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Механизмы управления циркадными ритмами известны как биологические часы, передает meduza.io.

Ученым, объявил Нобелевский комитет, удалось изолировать у дрозофил ген, который контролирует нормальный ежедневный биологический ритм, и выделить белок, концентрация которого колеблется в зависимости от времени суток.

"Они смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и прояснить его внутреннюю работу", – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Премия по медицине и биологии открывает "нобелевскую неделю".

Во вторник, 3 октября, станут известны имена лауреатов премии по физике, на следующий день – по химии.

5 октября объявят имя обладателя Нобелевской премии по литературе, а 6 октября — лауреата премии мира.

Имена обладателей премий во всех номинациях, кроме премии мира, объявляют в Стокгольме. Лауреата премии мира называют в Осло.

Размер премии в каждой из номинаций в 2017 году составляет 9 млн шведских крон (944 000 евро).