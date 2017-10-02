Поздравления ETV+ шли и из-за рубежа

Два года назад 28 сентября в эфир вышли первые передачи канала ETV+. В субботу в Доме новостей ERR прошел праздничный концерт, посвященный этой дате. Поздравления каналу пришли из Риги, Праги, Хельсинки.

Команда рижского радио Baltkom пожелала ETV+ еще много лет по два вы были на плаву: "А мы вам в этом поможем". Поздравление прислали и другие коллеги из Латвии – русское вещание LTV7.

Представители пражского телеканала "Настоящее время" отметили: "Очень здорово, когда канал популярный, любимый и свой. Тогда действительно все получается с положительным знаком качества".

Также поздравили ETV+ ведущие финских теленовостей на русском языке Yle.

Не остались в стороне и сотрудники "Радио 4", пожелавшие каналу задора, яркой картинки, и высоких рейтингов.