Семейный врач об отказе от вакцинации: люди мало знают о смертельных инфекциях

По мнению семейного врача Ирины Фомкиной, на сегодняшний день нежелание родителей вакцинировать своих детей — это серьезная проблема. При этом отказываются от вакцин чаще всего родители с высшим образованием, которые, по ее словам, не вникают в вопрос и не осознают, какую опасность несут инфекции, от которых делаются вакцины.

"Люди отказываются, не верят и считают, что вакцины имеют побочные действия, а потому ищут любые уловки, чтобы не вакцинировать своих детей. Однако мы живем не в закрытом, как было в советское время, а в открытом мире, где все очень много путешествуют. Поэтому люди завозят к нам инфекции, среди которых есть такие, от которых невозможно получить лечение", - напоминает представить Союза семейных врачей.

На сегодняшний день вакцинация добровольна и родители детей принимают решение за них. По словам Фомкиной, чаще всего от вакцин отказываются люди с высшим образованием.

Врач убеждена, что дети имеют право на такую же защиту, как и взрослые.

"Мы не должны начинать думать только тогда, когда что-то случится или кто-то умрет. Но почему-то взрослые об этом не думают и считают, что их дети сами должны всем переболеть и получить иммунитет. Это говорит о том, что у людей с высшим образованием очень мало знаний в отношении инфекций, от которых вакцинируются дети", - отметила Фомкина.

При этом врач подчеркивает, что современные вакцины, в отличие от тех, что использовались в советское время, очищены и имеют меньше побочных эффектов.

По данным всемирной организации здравоохранения, порог коллективного иммунитета должен равняться 98%. А рассматривая ситуацию на своем участке, семейный врач отмечает, что до такого показателя еще очень далеко.