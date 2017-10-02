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Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Еврокомиссия признала референдум о независимости, прошедший в воскресенье в Каталонии и сопровождавшийся массовыми столкновениями участников с полицией, незаконным. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", – заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Би-Би-Си.

По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии – внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что насилие никогда не может быть инструментом политики.

Схинас призвал стороны к диалогу и напомнил, что в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Итоги референдума: невысокая явка, столкновения с полицией

Власти Каталонии объявили о победе сторонников отделения от Испании на референдуме 1 октября. По их данным, за независимость высказались 90% проголосовавших. При этом явка, по утверждению правительства региона, составила 42%, несмотря на попытку Мадрида блокировать голосование. Низкая явка не стала неожиданной, поскольку считалось, что сторонники сохранения Каталонии в составе Испании просто не придут голосовать.

Если эти данные верны, получается, что на участки пришло столько же каталонцев, сколько во время "опроса" о независимости в 2014 году – тогда Мадрид тоже был против, но не применял силу. Как и в 2014 году, объявленные результаты сильно расходятся с данными соцопросов, которые показывали не более 47% поддержки сторонников отделения, отмечает meduza.io.

Голосование проходило без независимых или международных наблюдателей по правилам, которые изменили за час до открытия избирательных участков. Власти Каталонии разрешили желающим проголосовать приходить на любой участок. Для защиты от повторного голосования должны были использовать электронные списки, но сервер с базой данных в итоге отключили. В урны можно было опускать любые бюллетени – даже напечатанные на домашнем принтере.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что формальная процедура отделения от Испании начнется в ближайшие дни. "Граждане Каталонии дали нам право на провозглашение независимого государства", – сказал он после объявления итогов голосования. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь, заявил, что это был не референдум, а "всего лишь постановочная акция". Он намерен созвать парламент, чтобы обсудить действия каталонских властей и в особенности местной полиции (моссос), которые фактически бездействовали 1 октября.

Утром после референдума испанские биржи открылись падением индекса IBEX 35 на 1,3%.

Перед голосованием Мадрид направил в Каталонию дополнительные силы полиции из других регионов. Каталонская полиция была передана в подчинение Мадриду. Многие места, где предполагалось обустроить избирательные участки, были закрыты, полицейские блокировали к ним доступ и пытались конфисковывать урны с бюллетенями. Кое-где противостояние переросло в беспорядки, полиции пришлось использовать резиновые дубинки и пули против сторонников отделения Каталонии. В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Характер травм не уточняется, но, по данным источника El Pais, речь идет в основном о приступах паники и раздражении от примененного полицией газа. Серьезно пострадали два человека: одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника национальной полиции и гражданской гвардии.

Редактор: Ирина Киреева

испаниякаталонияреферендум


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