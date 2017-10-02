rus.err.ee

В первом круге турнира в Казахстане Владимир Иванов сыграет с россиянином ({{commentsTotal}})

Спорт
Владимир Иванов.
Владимир Иванов. Автор: Scanpix/Postimees
Спорт

В первом круге турнира серии ATP Challenger в Актобе с призовым фондом 50 000 долларов вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов сыграет против россиянина Ивана Гахова.

Этот матч запланирован на вторник, 3 октября.

В свежем рейтинге ATP 20-летний Гахов занимает 319-е, а 30-летний Иванов - 478-е место. Ранее соперники друг против друга не играли.

В основную сетку турнира Владимир Иванов пробился через квалификацию.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

референдум в каталонии
День рождения ETV+
ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
01.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

30.09

ФОТО: над дверями главного здания банка Nordea красуется новое название – Luminor

29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

Продавший Маарду ржавые трубы за 250 000 евро Чарли Вийкберг возглавит продажи в Eesti Energia

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
15:21

Паэт: реакция властей Испании на референдум была неадекватной

15:21

Политолог: Евросоюз независимость Каталонии переживет

14:47

В первом круге турнира в Казахстане Владимир Иванов сыграет с россиянином

14:44

Российский суд оштрафовал нарвитянина за контрабанду оптических модулей

14:32

Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным

14:23

Семейный врач об отказе от вакцинации: люди мало знают о смертельных инфекциях

13:52

В результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе погибли как минимум 50 человек, 200 пострадалиОбновлено

13:42

Поздравления ETV+ шли и из-за рубежа

13:40

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

13:19

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за биологические часы

13:18

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концертОбновлено

13:06

Елена Скульская: два года – это возраст зрелости для телевидения

12:48

В Ярваском уезде медведь нанес травмы охотнику

12:40

День рождения ETV+: владелец "Ро-Ро" Роман Бойко пожелал телеканалу оставаться честным

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: