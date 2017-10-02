В первом круге турнира в Казахстане Владимир Иванов сыграет с россиянином ({{commentsTotal}})
В первом круге турнира серии ATP Challenger в Актобе с призовым фондом 50 000 долларов вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов сыграет против россиянина Ивана Гахова.
Этот матч запланирован на вторник, 3 октября.
В свежем рейтинге ATP 20-летний Гахов занимает 319-е, а 30-летний Иванов - 478-е место. Ранее соперники друг против друга не играли.
В основную сетку турнира Владимир Иванов пробился через квалификацию.
Редактор: Сергей Михайлов