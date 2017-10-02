Карабешкин: отделение Каталонии ослабило бы Испанию, но не Евросоюз

В целом ослабление Испании для Европейского союза невыгодно, но при этом не смертельно, считает политолог Леонид Карабешкин. Однако для самой Испании, по его мнению, это крайне неплагоприятный сценарий, поскольку Каталония — наиболее развитый в экономическом смысле регион.

"Ослабление такого крупного государства, как Испания, в целом для Европейского союза невыгодно, но при этом не смертельно. Ясно, что Каталония из единого европейского пространства никуда не денется - она со всех сторон окружена странами ЕС. А если дело дойдет до независимости и переговоров о вступлении в Европейский союз, то даже если процесс будет тормозиться Мадридом, то никакой катастрофы не произойдет", - отметил исполняющий обязанности декана факультета международных отношений "Евроакадемии", кандидат политических наук, профессор Леонид Карабешкин

Напомним, что в воскресенье состоялся референдум о независимости Каталонии, 90% участников которого проголосовали за отделение автономии от Испании.

Однако политолог отмечает, что сама Испания в результате отделения Каталонии станет менее благополучным государством.

"Для Испании это, конечно, крайне неплагоприятный сценарий. Очевидно, что Каталония — наиболее развитый в экономическом смысле регион . И в случае, если она уйдет, то Испания станет еще менее благополучной страной. Возможно, что интеграционный сценарий начнет развиваться по принципу домино, и начнут откалываться и другие части государства", - предположил Карабешкин.