Политолог: Евросоюз независимость Каталонии переживет ({{commentsTotal}})
90% участников состоявшегося в воскресенье референдума о независимости Каталонии проголосовали за отделение автономии от Испании. Явка превысила 42%. Центральное правительство не признает легитимности плебисцита. Каталонские власти настаивают на праве своих жителей на независимую республику. В результате столкновений участников голосования с полицией пострадали около 900 человек. Прокомментировать сложившуюся после референдума ситуацию мы попросили исполняющего обязанности декана факультета международных отношений «Евроакадемии», кандидата политических наук, профессора Леонида Карабешкина.