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Эстонские парламентарии разошлись во мнении по каталонскому кризису ({{commentsTotal}})

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Протестующие в Барселоне.
Протестующие в Барселоне. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
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По словам председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, конституционный кризис Испании никому не на руку и неправильно сравнивать его с ситуацией в Советском Союзе. Председатель парламентской группы поддержки Каталонии Артур Тальвик считает, что Эстония своей официальной позицией выставляет себя и свое правительство на посмешище.

Михкельсон сказал ERR Uudised, что ввязывание Испании в серьезный конституционный кризис никому не на руку - в том числе и людям, поддерживающим независимость Каталонии.

Надо понимать, что Испания – это сильное демократическое государство, где после окончания режима Франко конституция в течение 40 лет обеспечивала демократическое устройство страны, в том числе и независимость таких автономных регионов, как Каталония, отметил он.

Как и в Эстонии, в Испании конституция является основанием для возможных принципиальных изменений. То есть основанием для возможного отделения Каталонии от Испании могла бы стать та деятельность, которая соответствует конституции. "В процессе, который происходил в последние месяцы, это несомненно было нарушено", – сказал Михкельсон, добавив, что применение силы – это не решение, но речь идет о чрезвычайно чувствительном вопросе, в оценке которого надо быть предельно точным.

В то же время, Михкельсон не считает, что эскалация событий может привести к еще более серьезному конфликту.

"Думаю, что вчерашний день (день референдума в Каталонии – прим. ред.) напугал всех, так же и тех, кто пошел на референдум. Мы ведь знаем, что конституционный суд Испании дал свою оценку. Испанская конституция не предусматривает такого способа, как референдум одного автономного подразделения или региона", – сказал Михкельсон.

В качестве риторического вопроса он отметил, что Россия через Twitter, соцмедиа и пропагандистские каналы усиленно поддерживала независимость Каталонии.

"Ответ на это простой – создать больше трещин в ЕС и НАТО. Таким образом бесспорно, что при анализе происходящего в Каталонии надо учитывать много разных уровней", – сказал он.

Говоря о распространившемся в соцмедиа сравнении Испании с Советским Союзом или возглавляемой Слободаном Милошевичем Югославией, Михкельсон сказал, что это то же самое, что сравнивать тюрьму и свободу.

Глава парламентской комиссии подчеркнул, что в интересах Эстонии – не ставить под сомнение демократический устой государств. "Испания – это демократическая страна и наш важный партнер в ЕС и НАТО".

Тальвик: официальная позиция Эстонии смешна

Председатель парламентской группы поддержки Каталонии Артур Тальвик, который находится в Каталонии в качестве наблюдателя в составе международной группы парламентариев, сказал ERR, что считает произошедшее в воскресенье прямой нападкой на демократию и европейские ценности.

"Ведущие эстонские политики также много говорят о европейских ценностях, но в воскресенье, когда произошла такая грубая атака на их ценности, наши ведущие политики, к сожалению, молчали. Картина, которую мы наблюдали вчера, была очень неприятной и страшной. Куда вообще движется Европа", – сказал Тальвик.

На вопрос, как он оценивает официальную позицию Эстонии – МИД сообщил в воскресенье, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании – Тальвик ответил, что Эстонии вообще надо бы серьезно откорректировать свои внешнеполитические заявления.

"Хороший пример, когда а адрес правительств Польши и Венгрии летят острые пики, но почему-то в отношении правительства Испании говорят совершенно бессмысленные невнятные фразы", – сказал Тальвик, добавив, что неравное отношением эстонского правительства в данных вопросах выставляет его в смешном свете.

Сейчас ситуация в Каталонии очень сложная, и по словам Тальвика, все, с кем он разговаривал как международный наблюдатель, находятся в тревожном ожидании и смятении относительно будущего.

"Вчерашнее шокировало многих, но в целом объединило или укрепило каталонский единый фронт в стремлении к независимости. Я не знаю, было ли это преднамеренно, но центральное правительство Испании сделало вчера здесь медвежью услугу дипломатическим решениям. Думаю, что вежливо сидеть за столом переговоров здесь какое-то время не получится", – сказал Тальвик.

Он обратил внимание на то, что каталонцы не хотят выходить из Европейского союза, а хотят остаться и продолжить сотрудничество с Испанией.

Эрки Сависаар: у каждого народа есть право на независимость

Эрки Сависаар, входящий в парламентскую фракцию центристов, является одновременно членом группы поддержки Каталонии и парламентской эстоно-испанской группы. Он сказал, комментируя референдум, что вероятно большая часть людей не пошла голосовать.

Сам он поддерживает вариант, при котором Каталония и Испания нашли бы какое-то разумное демократическое решение.

"Один из президентов Эстонии сказал, что у каждого народа, каким бы малочисленным он ни был, есть право на независимость. А Каталония – это не маленькая страна. Она в шесть раз больше Эстонии. Решение же надо искать разумно. Встречаясь с разными сторонами, я говорил, что первый, кто должен признать независимость – это Испания", – отметил он.

По мнению Сависаара, Каталония готова к поиску мирного решения, это скорее центральное правительство Испании не хочет начинать диалог.

Марис Лаури: ситуация может еще больше накалиться

Член парламентской комиссии "Эстония - Испания" Марис Лаури сожалеет о том, что ситуация в Испании зашла настолько далеко, и что ее не удалось разрешить путем переговоров.

"Да, конституция Испании исключает подобный референдум, но все же я думаю, что правительство Испании и Каталонии могли найти вариант, при котором страсти не накалялись бы. Теперь есть опасность, что ситуация может стать еще более напряженной", - признала она.

Марис Лаури добавила, что с одной стороны понимает позицию Испании и ее поведение, хотя если такая региональная проблема существует и люди хотят высказаться - в том числе и те, кто поддерживает единение с Испанией - то нужно было найти вариант, удовлетворяющий обе стороны. "Сейчас у меня ощущение, что агрессивное поведение как раз и дало тот результат, который мы получили".

Хельме: Эстония должна осудить применение силы

Председатель EKRE Март Хельме считает, что Эстония, будучи сейчас председателем в совете ЕС, должна осудить применение насилия против каталонцев. При этом он считает идею о независимости Каталонии прежде всего проектом элиты, который местные политики использовали для выжимания денег из центрального правительства.

"Последнее развитие ситуации говорит о том, что к сегодняшнему дню юридический и экономический вопрос превратился в глубоко эмоциональный и моральный вопрос. Правительство Каталонии мобилизовало за своей спиной большые массы народа, а центральное правительство страны не должно прокатиться по нему катком", - считает Хельме.

Применение насилия Хельме считает самым плохим, что только могло сделать правительство Испании в данной ситуации.

"Кровопролитие терпеть нельзя, такие приемы - из прошлого века, а не из истории современной Европы", - добавил он.

Лобьякас: ЕС не будет вмешиваться в происходящее в Испании

Политический обозреватель Ахто Лобьякас отметил, что Европейский Союз, вероятно, не будет вмешиваться в ситуцию в Испании, так как это было бы чрезвычайно опасно для существования самого Евросоюза в целом.

По его словам, вмешаться может тот, кто обычно делает это в подобных ситуациях - канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже переговорила по телефону с премьером Испании и дала неформальный совет.

"Мне кажется, что ситуация не слишком отличается от российско-грузинской войны, когда, будучи премьером страны-председателя совета ЕС, Николя Саркози показал, как гибко и творчески подойти к ситуации. В данном случае Эстония не находится в положении вмешиваться в разрешение испано-каталонского вопроса, даже будучи председателем ЕС", - отметил Лобьякас.

Редактор: Ирина Киреева, Екатерина Таклая

артур тальвикмарко михкельсониспаниякаталонияреферендум


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Эстонские парламентарии дают разную оценку каталонскому кризису

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, конституционный кризис Испании никому не на руку и неправильно сравнивать его с ситуацией в Советском Союзе. Председатель парламентской группы поддержки Каталонии Артур Тальвик считает, что Эстония своей официальной позицией выставляет себя и свое правительство на посмешище.

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