Нарушители российско-украинской границы застрелили российского пограничника

На российско-украинской границе в Курской области погиб российский пограничник в ходе боестолкновения с двумя нарушителями границы.

Во время патрулирования вблизи деревни Теткино Курской области России в приграничной с Украиной зоне в заброшенном сарае была обнаружена группа вооруженных мужчин. При попытке выяснить их происхождение злоумышленники оказали сопротивление, в результате которого погиб один пограничник, сообщает "Интерфакс".

ФСБ РФ подтвердила эту информацию, добавив, что один из нападавших был задержан, второй совершил самоподрыв.