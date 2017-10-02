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Нарушители российско-украинской границы застрелили российского пограничника ({{commentsTotal}})

За рубежом
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

На российско-украинской границе в Курской области погиб российский пограничник в ходе боестолкновения с двумя нарушителями границы.

Во время патрулирования вблизи деревни Теткино Курской области России в приграничной с Украиной зоне в заброшенном сарае была обнаружена группа вооруженных мужчин. При попытке выяснить их происхождение злоумышленники оказали сопротивление, в результате которого погиб один пограничник, сообщает "Интерфакс".

ФСБ РФ подтвердила эту информацию, добавив, что один из нападавших был задержан, второй совершил самоподрыв.

Редактор: Артур Тооман



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